أصحاب الهمم يرفعون رصيد الإمارات إلى 6 ميداليات في الدورة العربية

رفع لاعب المنتخب الوطني لألعاب القوى لأصحاب الهمم محمد خليفة المزروعي رصيد الإمارات في النسخة 15 لدورة الألعاب الرياضية العربية المقامة في الجزائر إلى ست ميداليات، بإحرازه الميدالية البرونزية لمسابقة 1500 م للكراسي المتحركة، وهي الميدالية الرابعة لأصحاب الهمم والثانية له بعد برونزية مسابقة 100 م كراسي متحركة، لتبلغ محصلة منتخب أصحاب الهمم في ختام مشاركته أربع ميداليات: ثنائية للمزروعي، وبرونزيتين لسلطان الشامسي في دفع الجلة وراشد الزيودي في رمي الرمح.

واكتفى منتخب ألعاب القوى للرجال بميدالية برونزية وحيدة سجلها الشعالي حسن النعيمي في مسابقة المشي لمسافة 20 كلم بزمن قدره 1:43 ساعة، فيما حقق منتخب السيدات ميدالية برونزية وحيدة للاعبة فاطمة الحوسني في مسابقة رمي القرص بمسافة 43:53 متراً.

وواصل المنتخب الوطني لأصحاب الهمم تألقه في منافسات كرة السلة على الكراسي المتحركة بعد تحقيق فوزه الثاني على التوالي أمام نظيره الليبي بنتيجة 75-26، ويلتقي المنتخب نظيره الجزائري في المباراة الثالثة بينما يختتم الدور التمهيدي بمواجهة أخيرة أمام الأخضر السعودي.

من جهته تأهل سباح المنتخب الوطني سالم غالب إلى نهائي مسابقة 50 م فراشة وعزز طموحه في المنافسة.

وتخوض المنتخبات الوطنية منافساتها في أكثر من مسابقة اليوم، حيث يستأنف منتخب الكرة الطائرة للسيدات مبارياته بمواجهة المنتخب التونسي بعد الفوز على قطر.

بدوره، نجح منتخب الشطرنج في تخطي نظيره العراقي بنتيجة 3-1 في الجولة الأولى لمسابقات السيدات للفرق، فيما فاز فريق الرجال على المنتخب الجزائري 2.5 مقابل 1.5 نقطة في الجولة الثانية. ومن المقرر أن يختتم منتخبنا للشطرنج منافسات الفرق بخوض الجولات الأخيرة، حيث يلتقي فريق الرجال منتخبي الصومال والجزائر «ب»، فيما يواجه فريق السيدات منتخبي الجزائر «أ» وقطر.

أما منتخب الدراجات الهوائية فيبدأ مشواره بطموحات كبيرة في سباق الفرق ضد الساعة لمسافة 59 كلم بمشاركة أربعة دراجين يمثلون الإمارات هم: يوسف الحمادي، عبدالله آل علي، جابر المنصوري، سيف الكعبي. كما تنطلق اليوم في مدينة تيبازة منافسات الفرق لكرة الطاولة بمشاركة منتخبنا الوطني الذي يدشن مشواره عبر المشاركة بلاعبينا عبدالله البلوشي، ومحمد محمود، ومحمد الحواي، وعلي الحواي. وسيلتقي منتخبنا لكرة الطاولة نظيره القطري في مستهل مشاركته العربية ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم ستة منتخبات: الإمارات، السعودية، قطر، تونس، ليبيا، السودان.

ويخوض منتخب الشراع تحدي فئة الفردي لليوم الثاني على التوالي عبر مشاركة ماجد آل علي وخليفة الرميثي ومحمد المرزوقي ومدية النيادي في تحدي «أوبتمست»، ويشارك في منافسات «ألكا 4» كل من محمد الزعابي وماجد المرزوقي وكاميلا خليفة القبيسي ومروة الحمادي، وضحى آل بشر في «ألكا 6»، وبطلنا العالمي عادل خالد في منافسات «ألكا 7».

وفي المبارزة يدشن المنتخب الوطني مشواره في فئة الفردي، حيث يشارك حمد الجلاف وخالد المرزوقي في منافسات سلاح الفلوريه، بينما تخوض زينب الحوسني وشيخة الزعابي منافسات سلاح الايبيه.

ويستأنف المنتخب الوطني للملاكمة مشواره عبر تحدي السيدات، حيث تخوض هيا جاسم النزال الأول في منافسات الدور نصف النهائي لوزن 52 كغم، وجواهر الأميري وزن 48 كغم في الدور ربع النهائي.

أروى أحمد: فخورة بـ «سيدات الطائرة»

أعربت مديرة منتخب الكرة الطائرة للسيدات أروى أحمد، عن فخرها وسعادتها بفوز المنتخب أمام قطر في المباراة الثانية ضمن البطولة، وقالت إن «الثقة كبيرة بفتيات الإمارات من أجل التقدم خطوة للأمام بعد بلوغ المربع الذهبي عبر تحقيق أفضل النتائج»، متوجهة بالشكر والتقدير إلى اللجنة الأولمبية الوطنية وسفارة الإمارات لدى الجزائر واتحاد الكرة الطائرة ورئيس الوفد الإماراتي على الدعم الكبير لبعثة الدولة المشاركة في دورة الألعاب العربية بالجزائر بصورة عامة، ولمنتخب السيدات للكرة الطائرة بصفة خاصة، متمنية أن يحالفهم التوفيق والنجاح في الأيام المقبلة من أجل العودة بإنجاز ثمين في المحفل العربي.

• منتخب سلة الكراسي يتألق ويحقق فوزه الثاني على ليبيا.

• «دراجات الإمارات» تستهل مشوارها بطموحات كبيرة في تيبازة.

• منتخب المبارزة يخوض تحدي سلاح الفلوريه والإيبيه.