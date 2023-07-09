بامبو يودع العين بعد 11 عاماً و10 ألقاب

أعلن لاعب فريق العين، محمد أحمد الشهير بـ«بامبو»، نهاية مشواره مع «الزعيم»، بعد مسيرة استمرت لمدة 11 عاماً توج خلالها بـ10 ألقاب، إلى جانب الحصول على الميدالية الفضية لكأس العالم للأندية في عام 2018، لكن اللاعب لم يكشف عن وجهته المقبلة، على الرغم من العروض التي وصلته في الفترة الحالية.

وكان اللاعب قد انضم إلى صفوف العين في موسم 2012-2013، قادماً من الشباب، وظل طوال هذه الفترة من أبرز العناصر في خط دفاع الفريق، إذ اعتمد عليه كل المدربين الذين مروا على تولي مقاليد الأمور الفنية لـ«الزعيم»، كما أظهر اداءً هجومياً إلى جانب دوره الدفاعي.

ولايزال الهدف الذي سجله «بامبو» مع العين في مرمى الترجي التونسي في مونديال الأندية عام 2018 هو الأسرع في التاريخ، وكان اللاعب احتاج إلى 79 ثانية فقط ليسجل أسرع هدف في تاريخ المونديال بفارق 32 ثانية، وهو الرقم القياسي الذي كان مسجلاً باسم دييجو تارديلي، الذي سجل لفريقه أتليتيكو مينيرو البرازيلي في شباك جوانجزهو إيفرجراندي الصيني في نسخة 2013.

وأعرب اللاعب في تصريحات صحافية عن بالغ اعتزازه وشكره وامتنانه وتقديره إلى سموّ الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي النائب الأول لرئيس النادي ومجلس الشرف العيناوي رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، على رعاية سموّه السامية، والدعم السخي الذي ظل يوليه لهذا النادي الكبير، وثقة سموّه الغالية في جميع عناصر الفريق، الأمر الذي يبعث على فخر واعتزاز كل لاعبي هذا الكيان الشامخ.

كما أعرب عن بالغ شكره وتقديره إلى الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي رئيس اللجنة التنفيذية رئيس لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، على الاهتمام الكبير والدعم المتواصل الذي ظل يوليه للنادي وجميع لاعبي الفريق من أجل تحقيق الأهداف المرجوة.

وقال: «علاقتي بالعين لا يمكن أن تنتهي على الإطلاق، على الرغم من عدم استمراري مع الفريق الأول، وذلك لأنني اعتبرها أزلية وسأظل مخلصاً ومحباً ووفياً لهذا الكيان، الذي عشت فيه أجمل لحظات حياتي في عالم كرة القدم، بعد أن أمضيت مع النادي أكثر من 10 سنوات، وأسهمت خلالها مع زملائي في تحقيق أكثر من 10 بطولات».

وأضاف: «لا يفوتني كذلك أن أشكر أعضاء لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، ومحمد عبيد حماد، الإداري الفذ والأخ الكبير لجميع اللاعبين، على رقي تعامله واهتمامه ومتابعته لشؤون الفريق وحرصه على تهيئة الأسباب لكل أعضاء الفريق، من أجل تحقيق أهداف نادينا الكبير، وأشكر إخواني في الجهاز الإداري وزملائي اللاعبين والموظفين وجميع العاملين بالنادي».

واختتم: «ليس من السهل أن تودع جمهور العين الذي كان ومازال وسيظل أبرز نقاط قوة الفريق، وأتمنى دائماً لهذا النادي الكبير أن يوفق في تحقيق أهدافه المتمثلة في إسعاد جماهيره بالاستمرار واعتلاء منصات التتويج وحصد المزيد من الألقاب والإنجازات المحلية والخارجية».

• «سأظل مخلصاً ومحباً ووفياً لهذا الكيان، الذي عشت فيه أجمل لحظات حياتي».

العين يدشن تدريباته في إسبانيا

دشن فريق العين معسكره الخارجي الذي يقيمه في إسبانيا بعد وصوله، أول من أمس، إذ أجرى المدرب مراناً خفيفاً ركز على تفكيك العضلات لتفادي إرهاق الرحلة الطويلة، وسيخضع اللاعبون لجرعات تدريبية مكثفة وبرامج استشفاء، إضافة إلى مباراتين وديتين قبل المرحلة الثانية من التحضيرات التي ستشهد كذلك مواجهتين وديتين.