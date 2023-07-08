"مستيك بيرل" تنتزع لقب "كورال ديستاف" في "سانداون" البريطاني

انتزعت المهرة "مستيك بيرل" بشعار الشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، وإشراف المدرب وليام هاجس، لقب سباق "كورال ديستاف" المخصص للمهرات من عمر الثلاث سنوات لفئة "القوائم" ولمسافة 1600 متر عشبي، وجرى اليوم السبت على مضمار "سانداون" البريطاني العريق.

وأحسن الفارس توم ماركواند قيادة المهرة "مستيك بيرل" للتفوق على 10 من منافساتها، وقطع خط نهاية السباق بالمركز الأول بزمن بلغ دقيقة و43 ثانية و85 جزء من الثانية، بفارق ثلاثة أرباع الطول عن صاحبة المركز الثاني المهرة الإيرلندية "ستينتون غيلدر" بإشراف المدرب هوغو بالمر وقيادة الفارس اندريا أتزيني، وذهب المركز الثالث لمهرة فريق غودولفين العالمي "بريدستون" بإشراف المدربين جون ثادي غوسدن وقيادة الفارس وليام بيوك.