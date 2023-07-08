منتخب سلة الكراسي المتحركة يكسب فلسطين.. والإصابة تنهي مشاركة العداء النوبي

استهل المنتخب الوطني لسلة الكراسي المتحركة مشواره في دورة الألعاب العربية الـ15 المقامة في الجزائر بالفوز على نظيره الفلسطيني 60 – 40 على ملعب الصالة المتعددة الأغراض في الجزائر، التي حولت المحفل العائد بعد غياب دام 12 عاماً إلى عرس رياضي عربي رفيع المستوى، خصوصاً أنه يواكب عيد الاستقلال.

وكان منتخب الإمارات الطرف الأفضل في المباراة، لعباً ونتيجةً، بفضل حالة التجانس التي بدا عليها طوال الفترات الأربع للقاء، ليسجل أول انتصار، ويفتح شهيته قبل مواجهة نظيره الليبي في ثانية مبارياته بالبطولة، ثم يواجه الجزائر صاحبة الأرض والضيافة، السبت، على أن يختتم مبارياته في الدور التمهيدي الأحد بلقاء المنتخب السعودي.

وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد في المرحلة التمهيدية، على أن يلتقي الأول مع الرابع والثاني مع الثالث في الدور نصف النهائي، ويلعب الفائزان على اللقب في المباراة النهائية، ويلتقي الخاسران لتحديد المركزين الثالث والرابع.

وقال إسماعيل المرزوقي، إداري منتخب سلة الكراسي المتحركة: «المباراة لم تكن سهلة أبداً أمام المنتخب الفلسطيني الذي استطاع تقليص الفارق من 28 إلى 20 نقطة، ليحسم المنتخب النتيجة لمصلحته، مع الأخذ في الاعتبار أن المنتخب لعب في غياب تسعة لاعبين أساسيين يخوضون مشاركات أخرى، وفق ما تسمح به اللوائح بمشاركة اللاعب في لعبتين».

وعن استعدادات المنتخب، قال: «الإعداد للمشاركة تم على مدى ثلاثة أشهر، وخاض اللاعبون معسكر إعداد في تركيا، علاوة على ثلاث بطولات، هي: البطولة العربية في الكويت، وحقق فيها المركز الرابع، كما شارك في البطولة المؤهلة للألعاب الآسيوية في تايلاند، مع الإشارة إلى أن الفريق لعب في غياب تسعة من لاعبيه الأساسيين، من ضمنهم هداف الفريق منصور النقبي، الذي يمر بمرحلة علاج، كما يغيب بدر عباس، وتم تعويض تلك الغيابات باستدعاء عناصر شابة، هم: جاسم النقبي، وجمال البدواوي، وعبدالله الغافري، ومحمد المدحاني، وفيصل الحوسني، وعبدالعزيز كمزاري، ورغم الغيابات المؤثرة إلا أن الطموح كبير، في ظل وجود ستة لاعبين أساسيين، هم: طارق الياسي، ومحمد الزرعوني، وإبراهيم سالم الحمادي، ومحمد الحبسي، ومحمد الحامد، والجهاز الفني يحرص على ضخ دماء جديدة في صفوف المنتخب لتعزيز قدراته».

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