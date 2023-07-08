كؤوس مانشستر سيتي التاريخية تزور الإمارات في أكتوبر

أعلن نادي مانشستر سيتي عن تفاصيل «جولة كؤوس الثلاثية» التي يحتفي من خلالها النادي مع جماهيره ومشجعيه في العالم بإنجازات الموسم التاريخي الذي أحرز فيه الفريق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي، بالإضافة إلى لقب أقوى بطولة في العالم دوري أبطال أوروبا لأول مرة في مسيرته.

وسيكون جمهور السيتي الواسع في دولة الإمارات على موعد مع كؤوس الثلاثية التاريخية في وقت لاحق من هذا العام حين تحط كؤوس الثلاثية التاريخية في أبوظبي خلال الفترة من الخامس إلى الثامن من أكتوبر 2023.

وتنطلق الجولة من مدينة مانشستر بحضور مشجعي النادي المحليين، لتتوجه بعد ذلك إلى اليابان وكوريا ضمن جولة النادي التحضيرية في آسيا للموسم المقبل، وتتواصل الجولة إلى العديد من الدول الأخرى، من ضمنها اليونان والصين والهند وأستراليا والإمارات، والنرويج وأميركا والبرازيل، بالإضافة إلى عدد من الوجهات يتم الإعلان عنها لاحقاً.

وأتاح النادي للجمهور رابطاً للتصويت لإتاحة وجهاتهم المفضلة في جولة الكؤوس.

كما تتضمن أنشطة الجولة فعاليات عدة للجمهور، من ضمنها عروض متابعة المباريات، وحضور نخبة من أساطير السيتي، بمشاركة تميمة النادي مونشستر، بالإضافة إلى زيارات إلى فروع روابط المشجعين الرسمية ومشاريع عطاء السيتي.

وعلقت مديرة التسويق في مجموعة السيتي لكرة القدم نوريا تاري: «كان موسم 2022/23 تاريخياً في مسيرة نادي مانشستر سيتي، وشهدت أحداثه العديد من اللحظات والذكريات الخاصة سواء للنادي أو المشجعين».

وأضافت: «لطالما أولى النادي أهمية كبيرة لمشاركة الاحتفالات بالنجاح مع المشجعين، والأهم من ذلك أننا نتطلع إلى مواصلة المشاركة في الاحتفاء بهذا الإنجاز التاريخي الذي حققناه خلال الموسم الماضي. ومن خلال استعراض الكؤوس في أكبر جولة عالمية في مسيرة النادي، بالإضافة إلى إتاحة المجال للجمهور في مدينة مانشستر للاطلاع على الكؤوس عن قرب، فإننا نأمل بأن نتيح المجال لأكبر عدد من المشجعين لاستعادة اللحظات الرائعة التي عشناها معاً جميعاً».