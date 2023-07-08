مهدي علي

حرص المدرب الوطني مهدي علي على متابعة تدريبات فريقه السابق شباب الأهلي في استاد راشد بدبي، وذلك قبل أيام من توجه بعثة الفريق الأول لكرة القدم إلى المعسكر الخارجي في صربيا، وتفاعل معه اللاعبون بعد تعافيه من آثار الحادث الذي تعرض له في وقت سابق من العام الماضي.

مماطلة

تراجع أحد أندية دوري المحترفين عن ضم لاعب أجنبي من الدوري التركي بعد مماطلة ناديه في الشروط الخاصة بالاستغناء عن خدماته، ليتجه النادي لضم الصفقة البديلة التي حددها مدرب الفريق.

صفقة

اقترب نادٍ في دبي من إبرام صفقة تبادلية من العيار الثقيل بضم لاعب برز في الموسم الماضي، إذ طلب ناديه الحصول على خدمات ثلاثة لاعبين في صفقة تبادلية كبيرة خصوصاً أن اللاعبين الثلاثة خارج حسابات الجهاز الفني.

تفسير

فسر مدرب ناجح في دوري الدرجة الأولى للموسم الماضي، أن سبب عدم التعاقد معه حتى الآن للموسم المقبل من ضمن 17 نادياً مشاركاً، يعود لشخصيته التي ترفض السماح بالتدخل في عمله التدريبي، مؤكداً أنه على ثقة بعودته للمنطقة الفنية في وقت قريب جداً.

قناعة

أكد مدرب مواطن حقق إنجازات مميزة في المواسم الماضية بدوري الدرجة الأولى أنه لن يضحي بمكانته الفنية وإنجازاته ليتعاقد مع نادٍ بطموحات محدودة لقناعته أن ذلك لن يخدم الطرفين.