اتحاد الكرة يفاوض البرتغالي باولو بينتو لتدريب المنتخب

ذكرت صحيفة «زيرو زيرو» البرتغالية أن اتحاد الكرة الإماراتي يفاوض مدرب منتخب كوريا الجنوبية البرتغالي باولو بينتو لتولي تدريب منتخب الإمارات لخلافة المدرب الحالي الأرجنتيني ردولفو أروابارينا. وقاد بينتو «54 عاماً» منتخب كوريا الجنوبية في كأس العالم «قطر 2022».

يذكر أن بينتو كان قد بدأ مسيرته الكروية لاعباً في فريق أمادورا البرتغالي قبل أن ينهي مسيرته الكروية لاعباً بفريق سبتورتينغ لشبونة ويتحول إلى مجال التدريب، وبدأ مسيرته كمدرب أيضاً مع فريق سبورتنغ لشبونة.