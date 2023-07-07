بشعار غودولفين.. "يبير" يكتسح منافسيه في "كورال ماراثون" البريطاني

حقق الجواد "يبير" بشعار فريق "غودولفين" العالمي، وإشراف المدرب شارلي آبلبي، انتصاراً كاسحاً في سباق "كورال ماراثون" المخصص لخيول فئة "ليستد"، وجرى اليوم لمسافة 3200 متر عشبي على مضمار "ساندوان بارك" البريطاني العريق.

واستعاد "يبير" المتوج بطلاً في العالم 2021 لسباق "بريدرز كب تيرف" الأميركي الشهير لخيول الفئة الأولى "جروب1"، في سباق "سانداون بارك" البريطاني، لغة الانتصارات على صعيد مسافات التحمل، بعد أداء باهر للجواد البالغ من العمر خمس سنوات والمنحدر من نسل الفحل "دباوي".

وأحسن الفارس وليام بيوك كيفية التعامل مع "يبير" خلال المراحل الأولى والبقاء على مقربة من كوكبة الصدارة، قبل إطلاق العنان لقدارته التحملية والاندفاع في 600 متر الأخيرة نحو المقدمة من الجهة الخارجية، والقبض على الصدارة نحو قطع خط النهاية بالمركز الأول، بزمن بلغ 3 دقائق وخمس ثواني و18 جزء من الثانية، بفارق 3.5 طول عن صاحب المركز الثاني الجواد الإيرلندي "أديا" بإشراف المدرب أرشي واطسون وقيادة الفارسة هولي دويل، فيما ذهب المركز الثالث للجواد "أوشين ويند" بإشراف المدرب روجر تيال وقيادة الفارس جيم كراولي.

وعلق الفارس وليام بيوك على الأداء الباهر للجواد "يبير" بقوله في تصريحات صحافية: "ركض (يبير) بإيقاع جيد، والوتيرة كانت معتدلة طوال السباق، وبالتالي أمكانية التقدم من أي موقع خلال السباق، ليسحن الجواد التعامل مع مجريات المنافسة، وعزز من سرعته عندما طلب منه إظهار قدراته التحملية".