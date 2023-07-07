معسكر قضاة الملاعب في المغرب 28 الجاري

علمت «الإمارات اليوم» أن لجنة الحكام في اتحاد الإمارات لكرة القدم حددت يوم 28 الجاري موعداً لإقامة المعسكر الخارجي السنوي لقضاة الملاعب في المغرب، استعداداً لإدارة مباريات الموسم الكروي الجديد 2023-2024، وسيستمر المعسكر الخارجي في المغرب حتى 14 أغسطس المقبل، يعود بها قضاة الملاعب إلى الدولة، تمهيداً لانطلاقة مباريات دوري أدنوك للمحترفين، علماً أنه كان أمام لجنة الحكام خياران لإقامة المعسكر المرتقب للحكام أحدهما في المغرب والآخر في ألمانيا، لكن اللجنة استقرت على إقامته في المغرب.

ويعد المعسكر الخارجي للحكام فرصة جيدة لتجهيز قضاة الملاعب من الجوانب كافة، وذلك لإدارة مباريات الموسم الكروي الجديد الذي يعتمد نجاحه بشكل كبير على الحكام.