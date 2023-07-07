كلباء يدشن استعداداته ويسافر إلى سلوفينيا 13 الجاري

اعلنت شركة نادي اتحاد كلباء عن تدشين الاستعداد للموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين بإقامة الفحوص الطبية، التي تمت بحضور رئيس شركة كرة القدم، محمد عبيد اليماحي، وشملت جميع اللاعبين في المركز الطبي للنادي.

بينما تم تدشين التدريبات البدنية والفنية، مساء أمس، في ملاعب النادي، التي تسمر لغاية 12 يوليو الجاري، وسيتم السفر إلى سلوفينيا لإقامة المعسكر التدريبي الخارجي، الذي يستمر حتى الثالث من أغسطس المقبل، ويلعب خلاله أربع مباريات ودية.

يذكر أن اتحاد كلباء يقوده المدرب الإيراني فرهاد مجيدي للموسم الثاني على التوالي.