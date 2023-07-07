السويسري الدولي هاريس يكمل عقد الأجانب في الوصل

أعلن نادي الوصل تعاقده مع المهاجم الدولي السويسري هاريس سيفيروفيتش، قادماً من بنفيكا البرتغالي، بعقد يمتد لموسمين حتى 2025، ليكمل «الإمبراطور» عقد اللاعبين الأجانب للموسم المقبل بوجود خمسة لاعبين في قائمة الفريق.

ونشرت شركة الوصل لكرة القدم على حسابها في «تويتر» تغريدة أعلنت فيه اكتمال إجراءات التعاقد مع الدولي السويسري بعد حتى موسم 2024-2025.

وأصبح «الفهود» يضم في قائمته حالياً خمسة لاعبين أجانب هم: الأرجنتيني نيكولاس خمينيز، والمغربي سفيان بوفتيني، والكولومبي آليكسيس خمينيز، وأخيراً السويسري هاريس سيفيروفيتش وذكرت وسائل إعلام برتغالية أن قيمة الصفقة بلغت أربعة ملايين يورو سيحصل عليها بنفيكا البرتغالي، إذ أكدت صحيفة «سو فووت» أن الوصل توصل إلى اتفاق مع بنفيكا على شراء عقد اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً، والذي كان ينتهي مع النادي البرتغالي في يونيو 2024 المقبل.

ويُعدّ هاريس سيفيروفيتش من الصفقات المميزة بالنسبة إلى الوصل، الذي افتقد وجود مهاجم قوي في الموسم الماضي، بداعي تراجع مستوى البرازيلي جيلبيرتو أوليفيرا، قبل الاستغناء عن خدماته في يناير الماضي، واستكمال الموسم من دون مهاجم لديه خبرة كبيرة، بالاعتماد على الأرجنتيني توماس شانكلاي، والمقيم الإيفواري أداما ديالو.

ويمتلك الدولي السويسري سيرة ذاتية قوية، إذ نشأ في فرق الناشئين بنادي لوزيرن السويسري، بينما لعب للمرة الأولى على مستوى المحترفين مع غراسهوبرز السويسري، ثم انتقل إلى فيورنتينا الإيطالي 2010.

وخاض سيفيروفيتش العديد من التجارب الاحترافية، أبرزها مع أندية ريال سوسييداد الإسباني، وإينتراخت فرانكفورت الألماني، وبنفيكا البرتغالي، وغلطة سراي التركي، بينما لعب الموسم الماضي معاراً لنادي سيلتا فيغو الإسباني قبل أن يعود إلى بنفيكا عقب نهاية الموسم المنصرم.

وشارك المهاجم السويسري مع سيلتا فيغو في 18 مباراة وأحرز ثلاثة أهداف ومرر كرة حاسمة، أبرز محطاته كانت مع بنفيكا، إذ لعب معه 188 مباراة وأحرز 74 هدفاً ومرر 24 كرة حاسمة، كما لعب مع إينتراخت فرانكفورت 96 مباراة وأحرز 19 هدفاً ولعب 13 كرة حاسمة.

أما على المستوى الدولي، يحتل هاريس سيفيروفيتش المركز الخامس في تاريخ الهدافين التاريخيين لمنتخب سويسرا بإحرازه 25 هدفاً، إذ خاض 93 مباراة مع منتخب بلاده، حيث لعب 10 مباريات في كأس العالم وأحرز هدفاً واحداً، كما لعب تسع مباريات في كأس أمم أوروبا وأحرز ثلاثة أهداف، وآخر مباراة شارك فيها مع منتخب سويسرا في الشهر الماضي أمام رومانيا في تصفيات كأس أمم أوروبا وانتهت بالتعادل 2-2 في 19 يونيو الماضي.

وحصل مهاجم الوصل الجديد على لقب هداف الدولي البرتغالي في موسم 2018-2019، وأسهم في فوز بنفيكا بلقب الدوري، وحصل على لقب هداف الدوري الأوروبي في 2019، وأفضل لاعب في سويسرا في العام نفسه، بينما فاز بألقاب الدوري التركي مع غلطة سراي، وكأس السوبر البرتغالي مرتين مع بنفيكا، كما أنه فاز بلقب كأس العالم تحت 17 سنة مع منتخب سويسرا للناشئين.

وبذلك أصبح هاريس سيفيروفيتش خامس تعاقدات الوصل في فترة الانتقالات الصيفية بعدما ضم كلاً من: نيكولاس خيمينيز وأليكسيس بيريز ودانيال بيدروز، واستعاد خدمات نجم المنتخب الوطني كايو كانيدو من العين، بينما وقع الثنائي الشاب عصام عتيق ومحمد بوزيري للمرة الأولى عقوداً احترافية مع الفريق الأول، وجددت شركة الكرة عقود كل من: الإيفواري أداما ديالو وعبدالرحمن صالح والمغربي سفيان بوفتيني والأرجنتيني بوبليتي.