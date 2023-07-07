مانولاس

تداولت مواقع التواصل خبراً مفاده أن مدافع نادي الشارقة، اليوناني كوستاس مانولاس، سيرحل عن الفريق، لكن إدارة النادي لم تصدر حتى الآن أي تعليق في هذا الخصوص، علماً أن النادي كان قد تعاقد مع اللاعب في سبتمبر الماضي لموسمين.

صفقة

يفكر أحد أندية المحترفين في التعاقد مع لاعب دولي سابق، بعدما استعاد اللاعب جزءاً كبيراً من لياقته البدنية، رغم غيابه عن المشاركة في المباريات خلال الموسم الماضي، إذ عرض وكيل أعمال لاعبين اللاعب على النادي، وأكدت إدارة النادي أنها ستبحث الفكرة مع مدرب الفريق.

أسماء

لاحظ جمهور رياضي تشابه أسماء بعض الأندية التي ستشارك في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى، بعد صعود فريقي يونايتد وغلف يونايتد، خصوصاً أن البطولة تضم أيضاً فريق غلف إف سي، ما يربك الجمهور والتغطية الإعلامية.