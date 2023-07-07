عجمان يدعم صفوفه بالبرازيلي جيانلوكا مونيز

تعاقد نادي عجمان، رسمياً، أمس، مع الظهير الأيسر البرازيلي جيانلوكا مونيز، بعقد لموسم واحد على سبيل الإعارة قادماً من نادي الوحدة، لتدعيم صفوف «البرتقالي» في موسمه الكروي الجديد 2023-2024، على أن يتم قيده ضمن فئة اللاعب المقيم.

وقال مدير فريق الكرة في نادي عجمان، محمد حسين، لـ«الإمارات اليوم»: «تتوجه إدارة نادي عجمان بالشكر إلى نادي الوحدة، في تأكيد جديد على عمق العلاقة التي تربط أندية الدولة، خصوصاً أن التعاقد مع مونيز الذي سيتم قيده في فئة اللاعب المقيم، يأتي تعويضاً عن غياب وليد اليماحي في الخاصرة اليسرى للفريق، بانتظار عودة اليماحي من الإصابة والمتوقع لها في أكتوبر المقبل».

وأضاف: «تحرص إدارة عجمان، على توفير كل سبل الدعم للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في إطار إتمام جميع الصفقات والتعاقدات، قبل توجه الفريق إلى معسكره الخارجي في ألمانيا المقرر له في الفترة بين 15 يوليو الجاري والثاني من أغسطس المقبل، ضمن ثلاث محطات إعدادية لـ(البرتقالي) للموسم الكروي الجديد 2023-2024».

يُذكر أن تعاقد عجمان مع البرازيلي جيانلوكا مونيز، يأتي استكمالاً لتعاقدات الفريق مع اللاعبين الأجانب والمقيمين، بعد خروج السلوفيني ميرال، والتونسي فراس بالعربي من قائمة (البرتقالي)، وتعويضهما بالتعاقد مع المدافع التونسي نادر الغندري (27 عاماً) الذي يجيد اللعب في مركزي قلب الدفاع والوسط، ومن ثم التعاقد مع مواطنه هيكل الشيخاوي (26 عاماً) في مركز صانع الألعاب، وتمديد استعارة البحريني علي مدن (27 عاماً)، والكونغولي بريستيج مبونغو (22 عاماً)، وسبقها منذ مايو العام الماضي التجديد للمغربي وليد أزارو لموسمين، بالإضافة إلى تجديد التعاقد في شهر مايو من هذا العام مع المغربي عصام فايز في فئة اللاعب المقيم حتى 2027.

وارتبط جيانلوكا بالوحدة منذ صيف عام 2020، في موسم أول خاض خلاله البرازيلي مع (العنابي) 18 مباراة، مسجلاً على مدارها ثلاثة أهداف، قبل أن يتم إعارته صيف 2021 إلى نادي العروبة، في تجربة استمرت لموسم واحد، قبل عودته إلى الوحدة وتجديد عقده مع الفريق حتى 2025، وخوضه مع (العنابي) الموسم الماضي ست مباريات في دوري (أدنوك) للمحترفين، إضافة لأربع مباريات في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

■ ارتبط جيانلوكا بالوحدة منذ صيف عام 2020، وتم إعارته إلى العروبة لموسم واحد.