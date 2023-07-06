4 مباريات في افتتاح النسخة السادسة من مهرجان كواترو عجمان للأكاديميات الخليجية

تنطلق النسخة السادسة من من المهرجان الكروي للأكاديميات الخليجية بإشراف وتنظيم أكاديمية كواترو لكرة القدم الجمعة في ملاعب أكاديمية كواترو في منطقة ومشيرف بعجمان، برعاية سمو الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان.

وستكون ضربة البداية بمواجهتين لفئة 12 سنة وتجمع المواجهة الأولى بين الأكاديمية الأرجنتينية التي تمثل سبورت فور اوول ضد أكاديمية سبورتي البحرينية وتليها المباراة الثانية بين فريقي اكاديميتي سبورت فور اوول وسفنتين فور ويلتقي يوم السبت سبورتي واوليه وسفنتين فور الكويتية وسمارت العمانية وفي فئة 14 سنة يلتقي اليوم الجمعة الاكاديمية الارجنتيننية مع اكاديمية انوار الانبار القادمة من بلاد الرافدين واكاديمية القصيم ممثل المملكة العربية السعودية واكاديمية المواهب الرياضية الممثل الثاني للكويت .

وكانت فرق الأكاديميات الخليجية للفئتين 12 سنة و14 سنة قد وصلت الخميس واستقرت جميع الوفود في فندق رمادا عجمان وكانت اللجنة المنظمة للبطولة قد اعدت استقبالا رائعا للفريق الخليجية التي وصلت من السعودية والكويت وسلطنة عمان والعراق وأعربت كل الوفود الخليجية عن سعادتها بالتواجد في دولة الامارات العربية المتحدة وأكدوا بأن (خليجي عجمان كواترو لأكاديميات الكرة) أصبح من الأحداث والفعاليات التي ينتظرها الناشئون والشباب في مختلف اكاديميات الكرة في دول الخليج من موسم لاخر واعلن كل اكاديمية انها حضرت لاجل والمشاركة والفوز بالاحتكاك وان المنافسة في مثل هذه المحافل تعتبر هدفا ثانوياً وأن الهدف الاسمى لأبناء الاكاديميات الخليجية ان يتجمعوا ويجتمعوا في العرس الخليجي لفئتي 12 و14 سنة الذي ظلت تحتضنه عجمان سنويا ما جعل بعض مسؤولي الاكاديميات الخليجية يطلقون على عجمان بنها عاصمة اكاديميات الكرة الخليجية.