الجزيرة ينافس أندية بلجيكية على الإسباني بوزيلو

ذكرت وسائل إعلام بلجيكية أن الجزيرة ينافس أندية من الدوري المحلي على ضم لاعب الوسط الإسباني أليخاندرو بوزيلو خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأوضحت صحيفة «فوتبال 24» أن بوزيلو لم يجدد عقده مع كونيا سبور التركي، وأصبح لاعباً حراً، لافتة إلى أن أكثر من نادٍ في الدوري البلجيكي يسعى للتعاقد معه في صفقة انتقال حر، ولكن الجزيرة دخل طرفاً لكسب خدمات اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً.

وأشارت إلى أن الفترة التي لعب خلالها بوزيلو مع جينك من 2015 إلى 2019، وتألقه بشكل لافت خلالها، أسهمت في رغبة العديد من الأندية البلجيكية في التعاقد معه.

نشأ أليخاندرو بوزيلو في فريق الناشئين بنادي ريال بيتيس، وتم تصعيده إلى الفريق الأول في 2012، ثم انضم إلى سوانسي الإنجليزي في 2013 لمدة موسم واحد قبل أن يعود إلى إسبانيا مجدداً بانضمامه إلى رايو فاييكانو، وعقب تألق مع جينك البلجيكي رحل إلى الدوري الأميركي، ولعب مع فريقي تورونتو وميامي في الفترة من 2019 إلى 2023، بينما لعب الموسم الماضي مع كونيا سبور التركي.

يذكر أن الجزيرة أعلن عدم تجديد عقد كل من الجنوب إفريقي ثولاني سيريرو، والصربي ميلوش كوسانوفيتش، كما رحل العراقي أيمن حسين عقب انتهاء عقده مع الفريق، بينما يضم في صفوفه حالياً الروماني فلورين تاناسي، والمغربي أشرف بن شرقي، ويسعى للتعاقد مع ثلاثة لاعبين أجانب.