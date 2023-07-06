6 مباريات ودية تجهز الشارقة للموسم الجديد

أعلن نادي الشارقة عن برنامج إعداد الفريق للموسم الكروي الجديد 2023-2024، الذي يتضمن خوض معسكر خارجي في النمسا اعتباراً من العاشر من الشهر الجاري حتى الأول من أغسطس المقبل، علماً بأن الشارقة كان قد بدأ إعداده للموسم الأحد الماضي من خلال إجراء الفحوص الطبية للاعبين بجانب حصص تدريبية.

وخلال فترة الإعداد الخارجي للشارقة، بقيادة المدرب الروماني أولاريو كوزمين، سيخوض الفريق خمس مباريات ودية أمام كل من أندية ميزوكوفيسدي المجري 16 الجاري، وفريق فك كسيكسزيريدا الروماني 17 من الشهر ذاته، والفيحاء السعودي 25 الجاري، وكذلك البطائح 28 من الشهر ذاته، ثم فريق الأهلي الرياضي القطري يوم 31.

وحدد الشارقة أيضاً الثامن من أغسطس المقبل موعداً لخوض مباراة ودية أخرى قبل بداية الموسم الكروي.

ويستهل الشارقة مشواره في دوري أدنوك للمحترفين بلقاء اتحاد كلباء ضمن الجولة الأولى.