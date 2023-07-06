حتا يضم البلجيكي دينو

أعلنت شركة نادي حتا لكرة القدم عن التعاقد مع اللاعب البلجيكي دينو ارسلنوفيتش لتمثيل الفريق الأول في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين، وتم توقيع التعاقد بحضور المدير التنفيذي علي البدواوي ومسؤولي النادي.

ويبلغ اللاعب من العمر 30 سنة، وسبق له تمثيل أندية ليل الفرنسي وستاندرد ليج ورويال انتويرب وجينيه في الدوري البلجيكي، كما لعب في صفوف نادي جوزتيبي التركي، على أن يتم قيده بصفة لاعب محترف، إذ يجيد اللعب في مركز قلب الدفاع.

‏وكان النادي قد دشن استعداداته بإقامة الفحوص الطبية أول من أمس، كما اقترب من استكمال مفاوضاته مع ثلاثة محترفين أجانب آخرين.