«الإمارات لمحترفي الجوجيتسو» تنطلق الجمعة

تستضيف صالة مبادلة أرينا في أبوظبي غدا الجمعة، منافسات بطولة الإمارات الوطنية لمحترفي الجوجيتسو التي ينظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو، بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP)، بمشاركة مئات اللاعبين من مختلف الأندية والأكاديميات المحلية والدولية في فئات البراعم والناشئين، والشباب والهواة والكبار والأساتذة.

وتنطلق البطولة التي تستمر ثلاثة أيام بمنافسات فئة الأطفال والبراعم والأشبال من عمر 4-13 في اليوم الأول، بينما يشهد اليوم الثاني منافسات فئتي الشباب والأساتذة، ويتنافس لاعبو فئتي الهواة والمحترفين في اليوم الثالث.