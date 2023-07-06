الطنيجي مشرفاً على فريق دبا الحصن والنقبي إدارياً

أسند نادي دبا الحصن رسمياً مهام الإشراف على الفريق الأول لكرة القدم إلى علي الطنيجي، فيما أسند مهام إداري الفريق إلى سعيد النقبي، وذلك لموسم دوري الهواة 2023-2024.

وقال النادي في بيان صحافي: «تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية النادي وحرصه على توفير كوادر وطنية ذات خبرة للإشراف على الفريق الأول لكرة القدم، ومتابعة شؤونه وتحقيق تطلعات الحصناوية في دوري مختلف».

من جانبه أشاد رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد المطوع بالخبرات الكروية الكبيرة التي يمتلكها الطنيجي والنقبي، وبما يتحليان به من إمكانيات مميزة في إدارة الفرق.