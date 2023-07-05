أول ميدالية إماراتية في «ألعاب الجزائر» بـ «رمح» أصحاب الهمم

حصد منتخب الإمارات لألعاب القوى لأصحاب الهمم أول ميدالية للإمارات في دورة الألعاب العربية الـ15 «الجزائر 2023» بإحراز اللاعب راشد الزيودي الميدالية البرونزية لمسابقة رمي الرمح، مسجلاً أول إنجاز إماراتي في الدورة المقامة في الجزائر خلال الفترة من الخامس إلى 15 يوليو الجاري، التي تفتتح رسمياً في الثامنة من مساء اليوم (الساعة 11 بتوقيت الإمارات)، من خلال حفل افتتاح كبير سيقام في ملعب 5 جويلية الأولمبي.

ويشارك في الدورة 6000 رياضي ورياضية من مختلف الدول العربية، يتنافسون في 23 رياضة، منها ثلاث لأصحاب الهمم، بواقع 245 مسابقة تقام في خمس مدن، هي: الجزائر وقسنطينة ووهران وتيبازة وعنابة، وسيحمل لاعب منتخب الشطرنج، سالم عبدالرحمن، علم الدولة في حفل الافتتاح.

من جهته، يستهل منتخب جودو الشاب مشاركته في الدورة العربية اليوم عبر الثنائي خالد وليد، الذي يشارك في منافسات وزن تحت 66 كلغم، وسعيد النقبي تحت 73 كلغم، وذلك في القاعة البيضاوية بالعاصمة الجزائر، فيما يستأنف المنتخب منافساته في اليوم التالي من خلال خليفة الحوسني في منافسات وزن تحت 81 كلغم، ومنصور عبدالرحمن فوق 100 كلغم.

وجرت اليوم القرعة الإلكترونية للبطولة في منافسات الجودو بحضور ممثلي المنتخبات العربية المشاركة، إضافة إلى الاجتماع الفني، كما أجرى لاعبونا تدريباتهم في الفترة الصباحية، بحضور أمين السر المساعد رئيس البعثة محمد جاسم، المدير الفني للاتحاد شعبان السيد، وتحت إشراف المدرب جعفر النخلي.

وأكد محمد جاسم أن المنتخب الوطني يخوض منافسات الدورة بمجموعة من الوجوه الواعدة التي تستثمر مشاركتها العربية من أجل الإعداد والتجهيز للمرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن المشاركة في المحفل العربي بحد ذاتها مكسب لهؤلاء الشباب من خلال الاحتكاك بنخبة المنتخبات العربية، وأبرزها الجزائر والمغرب وتونس ومصر، وغيرها من الدول العربية والخليجية، لاسيما أن المنتخب تنتظره استحقاقات خارجية مهمة، بعد ختام مشاركته العربية، أبرزها الألعاب الفرانكوفونية.

وقال محمد جاسم في تصريحات صحافية: «إن الرباعي الشاب قادر على تحدي الرجال في منافسات الجودو، ولن يكون فارق العمر ذا تأثير كبير، حيث إن الهدف هو استثمار طاقات وإمكانات لاعبينا من أجل المستقبل الواعد»، موضحاً أنه إلى جانب الحرص على الإسهام في إنجاح البطولة عبر المشاركة، يسعى المنتخب إلى تحقيق نتيجة إيجابية، إضافة إلى العودة بمكاسب فنية عديدة.

وأشار إلى أن «اللجنة المنظمة للبطولة تبذل جهوداً كبيرة لإنجاح الحدث العربي الذي يضم أكثر من 22 دولة عربية في العديد من الألعاب والرياضات الموزعة على مدن

عدة، لاسيما أن عملية الاستضافة جاءت سريعة في مدة زمنية قصيرة».

مواجهة صعبة لـ«طائرة السيدات» مع الجزائر

وضعت القرعة منتخب كرة الطائرة للسيدات في مواجهة صعبة مع منتخب الجزائر، في أولى مبارياته بالبطولة التي ستقام في الواحدة من ظهر غد بتوقيت الجزائر، على ملعب القاعة متعددة الرياضات «الأبيار»، التي ستحتضن جميع المباريات، ثم يواجه «أبيض الطائرة» قطر في المباراة الثانية التي ستقام في العاشرة من صباح الجمعة، ثم يواجه تونس الأحد المقبل، ثم يلتقي الأردن الإثنين في ختام منافسات الدور التمهيدي لبطولة الكرة الطائرة للسيدات ضمن «ألعاب الجزائر2023».

ويواصل المنتخب تحضيراته يومياً على صالة القاعة متعددة الرياضات.

• 6000 رياضي ورياضية من مختلف الدول العربية يتنافسون في 23 رياضة.

الجودو جاهز لضربة البداية بعناصره الشابة بطموح الإنجاز.