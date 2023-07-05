حسين: عجمان ينشد تقديم موسم استثنائي في دوري المحترفين

يدشن فريق نادي عجمان، اليوم، الفحوص الطبية والإعداد البدني، ضمن ثلاث محطات وضعتها إدارة النادي في خطة إعداد «البرتقالي» للموسم الكروي الجديد تحت قيادة المدرب البرازيلي كايو زاناردي، تتضمن معسكراً خارجياً في ألمانيا، قبل العودة إلى الدولة في الثاني من أغسطس المقبل، لوضع اللمسات الأخيرة بما فيها خوض تجربة ودية محلية، استعداداً لضربة البداية في دوري «أدنوك» للمحترفين 18 من الشهر المقبل، ويلتقي فيها عجمان مع حامل اللقب شباب الأهلي.

وقال مدير فريق الكرة بنادي عجمان، محمد حسين، لـ«الإمارات اليوم»: «تتضمن مراحل إعداد الفريق ثلاث محطات رئيسة، تدشن بالفحوص الطبية والتدريبات البدنية، قبل التوجه في المحطة الثانية في 15 من الشهر الجاري إلى ألمانيا، يتخلله أربع تجارب ودية، ثم العودة إلى الإمارات في الثاني من أغسطس للدخول في المحطة الثالثة التي تتضمن خوض تجربة ودية على استاد (راشد) في عجمان، لوضع اللمسات الأخيرة قبل ضربة البداية للموسم الكروي الجديد».

وأضاف: «يدخل عجمان معسكره الخارجي بصفوف مكتملة من اللاعبين الأجانب والمقيمين، بعد خروج السلوفيني ميرال والتونسي فراس بالعربي من قائمة الفريق، والتعاقد مع المدافع التونسي نادر الغندري (27 عاماً) الذي يجيد اللعب في مركزي قلب الدفاع والوسط، ثم التعاقد مع مواطنه هيكل الشيخاوي (26 عاماً) في مركز صانع الألعاب، والتي جاءت مكملة لتمديد استعارة البحريني علي مدن (27 عاماً)، والكونغولي بريستيج مبونغو (22 عاماً)، وسبقها منذ مايو العام الماضي التجديد للمغربي وليد أزارو موسمين، بالإضافة إلى تجديد التعاقد في مايو الماضي مع المغربي عصام فايز في فئة اللاعب المقيم حتى 2027، مشيراً إلى أن هناك محاولات من جانب إدارة النادي لإبرام صفقات على صعيد اللاعبين المواطنين.

واختتم: «يتخلل المعسكر أربع تجارب ودية، بجانب خوض تجربة ودية خامسة لدى العودة إلى الدولة، ونتطلع لاستثمار فترات الإعداد وتحقيق أعلى فائدة ممكنة، بما يضمن الحصول على الجاهزية المطلوبة، لتقديم موسم استثنائي آخر بعد المستوى الرفيع الذي أظهره عجمان الموسم الماضي، وحقق خلاله أفضل نتائج على مدار تاريخ مشاركاته في دوري المحترفين».

يذكر أن فريق نادي عجمان أنهي الموسم الماضي في المركز السادس بعدما جمع 44 نقطة.