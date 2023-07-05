5 مباريات ودية تجهزالجزيرة في ألمانيا

أعلن نادي الجزيرة عن تفاصيل معسكر الإعداد، الذي سينطلق السبت المقبل في مدينة باد غوغينغ، استعداداً للموسم الجديد، إذ تقرر أن يخوض «فخر أبوظبي» خمس مباريات ودية لتجهيز الفريق قبل العودة إلى أبوظبي في 30 يوليو الجاري.

وذكر النادي على حسابه في «تويتر» أن «الفريق الأول لكرة القدم أنهى، أمس، الفحوص الطبية على اللاعبين، بعدما تجمع الفريق السبت الماضي في انطلاقة فترة الإعداد».

وأشار إلى أن بعثة الجزيرة ستتوجه إلى ألمانيا في الثامن من يوليو الجاري، حيث ستستمر فترة المعسكر 22 يوماً يتخللها خوض خمس مباريات متدرّجة المستويات أمام أندية سيتم الكشف عنها في الفترة المقبلة، قبل أن يعود الفريق لخوض المرحلة الثالثة قبل انطلاق الموسم الجديد، الذي سيبدأ فيه مشواره بمواجهة النصر في الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين، بينما يلتقي مع بني ياس في الجولة الأولى من «مصرف أبوظبي الإسلامي».