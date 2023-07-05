نيكوليتش يحدد مصير العائدين إلى شباب الأهلي من الإعارة

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي الحصة التدريبية الأولى في انطلاق فترة الإعداد بمقر النادي في دبي، بقيادة المدرب الصربي ماركو نيكوليتش، إذ شهد المران عودة اللاعبين العائدين من الإعارة في الموسم الماضي للانضمام إلى صفوف الفريق.

وشارك في المران: أحمد جشك والبرازيلي لياندرو اللذان لعبا في الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع اتحاد كلباء، والبرازيلي كايو إدواردو الذي لعب معاراً إلى النصر، بينما شارك للمرة الأولى الوافد الجديد سلطان الزعابي المنضم إلى «فرسان دبي» قادماً من اتحاد كلباء.

ومن المقرر أن يحسم نيكوليتش مصير اللاعبين العائدين من الإعارة، خصوصاً أنه في الأيام الأولى له مع «فرسان دبي»، إذ سيسافر اللاعبون مع بعثة الفريق إلى المعسكر الخارجي في صربيا لتقييم مستواهم وإمكانية الاستعانة بهم في الموسم المقبل، بينما في الوقت نفسه ستبحث شركة الكرة العروض المقدمة لكسب خدماتهم مجدداً خلال فترة الانتقالات الحالية.

وسيتوجه «فرسان دبي» إلى صربيا في الثامن من يوليو الجاري لخوض المرحلة الثانية من فترة الإعداد، حيث يتخلل المعسكر خوض عدد من التجارب الودية، قبل العودة إلى دبي في الثالث من أغسطس المقبل لوضع اللمسات الأخيرة قبل الدخول في لقاء الوحدات الأردني في 15 من أغسطس في الدور التمهيدي من دوري أبطال آسيا.