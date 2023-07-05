عملية

نشبت أزمة بين أحد أندية دوري المحترفين ولاعب انضم إلى صفوفه قبل أقل من أسبوعين، قبل أن يقرر النادي إلغاء التعاقد بداعي إجراء اللاعب عملية جراحية قبل سنوات

عدة، إذ سيقوم اللاعب بتوجيه شكوى ضد النادي في اتحاد الكرة.

الحمادي

علمت «الإمارات اليوم» أن إسماعيل الحمادي تلقى عرضاً من أحد أندية أبوظبي للتعاقد معه بداية من الموسم المقبل، إذ كان الدولي السابق قد انضم إلى خورفكان في 2021 قادماً من شباب الأهلي بعقد يمتد لموسمين.

النوبي

أعلنت شركة نادي بني ياس لكرة القدم عن كسبها لاستئناف قضى باستمرار اللاعب سهيل النوبي في صفوف الفريق حتى 2026، وذكر النادي أنه «بحكم القانون وقرار لجنة الاستئناف وأوضاع اللاعبين في اتحاد كرة القدم، فإن سهيل النوبي يُعدّ لاعباً لنادي بني ياس حتى عام 2026».