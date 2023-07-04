الزيودي يحصد الميدالية الإماراتية الأولى في الدورة العربية بـ«الرمح»

حصد منتخب الإمارات لألعاب القوى لأصحاب الهمم، اليوم الثلاثاء، أول ميدالية للإمارات في دورة الألعاب العربية الـ 15 «الجزائر 2023» بإحراز اللاعب راشد الزيودي الميدالية البرونزية لمسابقة رمي الرمح مسجلا أول إنجاز إماراتي في الدورة المقامة في الجزائر خلال الفترة من الخامس إلى 15 يوليو الجاري، والتي تفتتح رسمياً في الثامنة من مساء غداً الأربعاء، (الساعة 11:00 بتوقيت الإمارات)، من خلال حفل افتتاح كبير سيقام في ملعب 5 جويلية الأولمبي.

ويشارك في الدورة 6000 رياضيا ورياضية من مختلف الدول العربية يتنافسون في 23 رياضة منها ثلاثة لأصحاب الهمم بواقع 245 مسابقة تقام في خمسة مدن هي: الجزائر وقسنطينة ووهران وتيبازة وعنابة، وسيحمل لاعب منتخب الشطرنج سالم عبدالرحمن علم الدولة في حفل الافتتاح.