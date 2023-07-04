254 سبّاحاً في دوري «أبوظبي سويم فورلايف»

نظم نادي أبوظبي للرياضات المائية المرحلة الثانية من دوري «أبوظبي سويم فور لايف» أول من أمس، بمشاركة 254 سباحاً وسباحة من 20 نادياً وأكاديمية، في مسبح مدينة محمد بن زايد في أبوظبي، بالشراكة مع مجلس أبوظبي الرياضي واتحاد الإمارات للسباحة، لتطوير رياضات الألعاب المائية، وتفعيل التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين.

وشهدت البطولة حضور رئيس لجنة تسيير الأعمال في اتحاد السباحة عبدالله الوهيبي، ونائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات المائية المهندس سعيد الجسمي، وعضو مجلس إدارة اتحاد السباحة السابق عبدالله الزحمي.

ويهدف الدوري إلى تطوير رياضات الألعاب المائية، وتفعيل التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين. وأكد نادي أبوظبي في بيان صحافي أن دوري أبوظبي «سويم فور لايف»، يعد مبادرة رياضية مجتمعية تعمل على تفعيل الخطط الفنية والأهداف الأساسية لنادي أبوظبي للرياضات المائية، ويتضمن سلسلة من البطولات ومهرجانات السباحة المجتمعية والفعاليات الممتدة على مدار العام الجاري.

وأشار البيان إلى أنه في إطار تفعيل الدور المجتمعي للنادي وتمكين أصحاب الهمم في المجتمعات المحلية، تم تكريم أبطال الأولمبياد الخاص الإماراتي من السباحين الحاصلين على الميداليات الملونة في الألعاب العالمية برلين 2023.