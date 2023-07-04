4 لاعبين يحملون طموحات كاراتيه الإمارات في الدورة العربية

يضع منتخب الكاراتيه اللمسات الأخيرة قبل التوجه في التاسع من الشهر الجاري للمشاركة في دورة الألعاب العربية المقامة في الجزائر، خلال الفترة من الخامس حتى الـ15 من الشهر الجاري. وتضم البعثة حوراء العجمي، وسارة العمري، وفاطمة خصيف، وسليمان الملا، وجميعهم في منافسات «الكوميتيه».

واستهل منتخب الكاراتيه منذ السادس من الشهر الماضي تجمعه الداخلي الأول، قبل الخضوع للراحلة في إجازة عيد الأضحى. واستأنف الجمعة الماضي وضع اللمسات الأخيرة لاستحقاق المشاركة العربية، التي يطمح من خلالها كاراتيه الإمارات إلى تكرار إنجاز العام الماضي في البطولات العربية، بعد حصد لاعبي ولاعبات الدولة ثلاث ميداليات ذهبية في بطولة مصر.

وقال مدير المنتخبات الوطنية للكاراتيه أحمد سالم لـ«الإمارات اليوم»: «إن طموحات منتخب الكاراتيه كبيرة في دورة الجزائر، خصوصاً مع لاعبات المنتخب اللواتي على أتم الجاهزية للمنافسة على صعود منصات التتويج».

وأوضح: «دورة الجزائر ستكون فرصة أمام المنتخب لإثبات قدراته وإمكاناته، في حدث رياضي كبير يضم لاعبين من أوائل المصنفين عالمياً والأبطال الأولمبيين، سواء من مصر أو الجزائر، وطموحاتنا كبيرة في القدرة على تكرار إنجازنا العربي العام الماضي في مصر وحصد ثلاث ميداليات ذهبية، اثنتان منهما عبر لاعبتي المنتخب حوراء العجمي وفاطمة خصيف الفائزتين في مصر بذهبيتي وزني 50 وتحت 68 كيلوغراماً (كوميتيه)، إلى جانب مشاركة سارة العمري التي سبق لها حصد الذهب في آسيا».

وأكد أن قائمة المشاركة من الإمارات تم اختيارها بناء على تقييمات المستوى الفني، وقال: «لاعباتنا من المعدلات العمرية الصغيرة التي أثبتت كفاءتها على مدار السنوات الماضية، سواء مع عنصر الخبرة حوراء العجمي صاحبة 25 ربيعاً التي تحتل التصنيف 45 عالمياً، وزميلتها في منتخب السيدات سارة العمري المصنفة 59 على العالم، أو مع فاطمة خصيف المصنفة تاسعة على العالم في فئتها العمرية تحت 21 عاماً».

وعن غياب لاعبي «الكاتا» عن المشاركة في دورة الجزائر قال أحمد سالم: «دورة الجزائر لم تكن ضمن روزنامة البطولات المقررة للاتحاد، ومن هنا يأتي غياب لاعبي (الكاتا) في ظل إعادة تجديد قائمة المنتخب ورفدها بالعناصر الشابة، ومن ضمنها اللاعب عبدالغني محمد (17 عاماً) الذي يخضع لبرنامج تدريبي خاص للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية في الصين نهاية سبتمبر المقبل».

واختتم: «جاهزيتنا لخوض تحدي دورة الجزائر، يأتي للتجمع شبه الدائم للاعبي ولاعبات المنتخب منذ بداية العام الجاري، نظراً للروزنامة المزدحمة بالبطولات المهمة التي نشارك فيها في 2023، خصوصاً في البطولات المانحة لنقاط تصنيفية على سلم الترتيب العالمي، إذ بعد العودة من البطولة العربية سنتجه إلى ماليزيا للمشاركة في بطولة آسيا للكبار المقامة من الـ24 حتى الـ29 من هذا الشهر، متبوعة بدورة الألعاب الآسيوية في الصين، ومن ثم بطولة العالم للكبار في المجر في أكتوبر من هذا العام».

منتخب الكاراتيه

حوراء العجمي - سارة العمري

فاطمة خصيف - سليمان الملا