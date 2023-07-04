مفاوضات

كشف مسؤول إداري في أحد أندية دوري المحترفين لكرة القدم لمقربين منه، أن النادي أوقف مفاوضاته مع لاعب أجنبي، على الرغم من أن هذه المفاوضات كانت قد قطعت شوطاً كبيراً للوصول إلى النهاية السعيدة، وذلك بسبب ما وصفه بمغالاة اللاعب في مطالبه المادية.

حسم

طلب مدرب أحد أندية دوري المحترفين من إدارة النادي

حسم التعاقد مع الأجنبي الخامس، الذي يفاوضه النادي خلال الأسبوع المقبل على أقل تقدير، حتى يتسنى له الانضمام إلى معسكر الفريق الخارجي منذ بدايته استعداداً للموسم الجديد.

تواصل

كشف مدرب عربي أنه كان على تواصل مع إدارة النادي منذ بداية التفاوض معه لتدريب الفريق في الدرجة الأولى، وأنه شرح توجهاته الفنية قبل التوقيع الرسمي، وشدّد على ضرورة الحفاظ على اللاعبين المواطنين لتأمين الاستقرار الفني.