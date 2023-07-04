كودجو: تلقيت اتصالات من نادٍ سعودي ولا أعرف ماذا يخبئ المستقبل

كشف مهاجم فريق العين، الدولي التوغولي لابا كودجو، عن تلقيه اتصالات من أحد أندية الدوري السعودي، لكنه أوضح أنه لايزال مرتبطاً حالياً بعقد مع «الزعيم»، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن كلمة «لا» غير موجودة في كرة القدم، وأنه لا يعرف ما قد يخبئه له المستقبل في مشواره الرياضي.

وقال لابا كودجو في تصريحات صحافية على هامش البطولة التي تحمل اسمه وينظمها سنوياً في بلاده: «جماهير النادي والجميع يعاملونني بشكل جيد، بالنسبة لي في الوقت الحالي مازلت لاعباً في فريق العين، وأعتقد أنني سأستمر هنا لأنني أشعر بحالة جيدة».

وأضاف: «أتلقى اتصالات دائماً من هنا وهناك، وأنت تعرف في كرة القدم أن أي شيء يمكن أن يحدث، لدي اتصالات من السعودية، ولكن في الوقت الحالي أنا في نادي العين، كلمة (لا) غير موجودة في كرة القدم، ولا نعرف ما قد يخبئه المستقبل لنا».

وكان نادي العين جدد عقد اللاعب في فبراير الماضي، وجاء في البيان أن العقد «طويل الأمد»، لكن دون الكشف عن المدة، بينما أشار اللاعب إلى أن أمنيته تحققت لأنه يرغب في لعب المزيد من المباريات وحصد العديد من الإنجازات المحلية والخارجية. ومن غير المرجح أن تعطي الإدارة العيناوية الضوء الأخضر للاعب للخروج خلال الوقت الحالي، خصوصاً أن لابا كودجو يمثل أحد العناصر الرئيسة في التشكيلة، وتعول عليه الجماهير كثيراً وعلى الأهداف التي يسجلها في أن تساعد الفريق للعودة إلى منصات التتويج المحلية والقارية مع عودة «الزعيم» لدوري أبطال آسيا. وساعدت الأهداف التي سجلها لابا كودجو منذ وصوله إلى الإمارات في تحول هجوم «الزعيم» إلى قوة ضاربة في كل المنافسات، واستطاع اللاعب أن يكون خير خلف لخير سلف بالسير على نهج الأسطورة الغاني أسامواه جيان، إذ سجل 86 هدفاً في بطولة الدوري ليحتل بذلك المركز الخامس في قائمة الهدافين الحاليين في تاريخ دوري المحترفين، وهي القائمة التي يتصدرها مهاجم الجزيرة علي مبخوت برصيد 208 أهداف. وعلى مستوى أرقامه مع فريق العين فإن المهاجم التوغولي استطاع أن ينهي الموسم الجاري في المركز الثالث في تاريخ أفضل هدافي الفريق في بطولة الدوري، متساوياً مع عضو مجلس الإدارة الحالي لنادي العين ماجد العويس 86 هدفاً، ويحتاج لابا كودجو في الموسم القادم لتسجيل تسعة أهداف فقط لمعادلة رقم أسامواه جيان صاحب الـ95 هدفاً، لكن المشوار سيكون طويلاً بالنسبة له لمعادلة الهداف التاريخي، أحمد عبدالله عضو الجهاز الفني الحالي للفريق، والذي سجل 117 هدفاً.

البطاقة الشخصية

الاسم: لابا كودجو

تاريخ الميلاد: 27/01/1992

الجنسية: توغو

الأندية التي لعب لها: أنجيس التوغولي - بيتام الغابوني - نهضة بركان المغربي - العين

المركز: مهاجم

الطول: 183 سم

الوزن: 82 كلم

ترتيب كودجو في سباق الهدافين منذ وصوله:

2019/2020: الأول 19 هدفاً

2020/2021: الخامس 13 هدفاً

2021/2022: الأول 26 هدفاً

2022/2023: الأول 28 هدفاً