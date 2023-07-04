خورفكان يدشن استعداداته لدوري المحترفين

دشن الفريق الأول لكرة القدم بنادي خورفكان مساء أول من أمس، استعداداته لخوض منافسات الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين، وذلك بإقامة الفحوص الطبية، على أن تبدأ التدريبات البدنية والفنية بشكل رسمي مساء اليوم، بإشراف المدرب المواطن عبدالعزيز العنبري. وكانت شركة خورفكان قد أعلنت عبر حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي عن التعاقد مع اللاعب وليد حسين، قادماً من فريقه السابق الوحدة، ومع اللاعب محمد الجنيبي قادماً من الظفرة، وجددت عقود لاعبين آخرين. وفي سياق متصل، علمت «الإمارات اليوم» أن الجهاز الفني بصدد اتخاذ قرار تحديد مكان إقامة المعسكر الخارجي بين ثلاث جهات مقترحة، وهي مصر أو النمسا أو صربيا.