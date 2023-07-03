منتخب السباحة يغادر إلى الجزائر للمشــاركــة في دورة الألعاب العربية

غادر صباح أمس منتخب السباحة إلى الجزائر، من أجل المشاركة في دورة الألعاب العربية، التي تقام خلال الفترة من الخامس إلى 15 يوليو الجاري، ويشارك المنتخب ببعثة تضم ثلاثة سباحين هم: سالم غالب، وعمر الحمادي، ويوسف الشامسي، إضاقة إلى مروان حافظ الحتاوي مدرباً للمنتخب، وعبدالواحد محمد عبدالله إدارياً، وخالد الدسوقي مدرباً للياقة.

من جانبه، أكد رئيس لجنة تسيير الأعمال في اتحاد السباحة، عبدالله الوهيبي، لـ«الإمارات اليوم»، أن المشاركة في دورة الألعاب العربية تدخل دائماً ضمن روزنامة الاتحاد والمشاركة فيها منذ سنوات، مشيراً إلى أن المشاركة في الدورة هذا العام تهدف إلى اكتساب خبرات جديدة للسباحين، وأيضاً الإعداد للمشاركة في بطولة العالم باليابان بعد 10 أيام من انتهاء البطولة العربية.

وتوجه الوهيبي بالشكر إلى اللجنة الأولمبية الوطنية على دعمها الكامل لسفر وتجهيز اللاعبين والبعثات المشاركة في الدورة، حيث حرصت اللجنة على التواصل الدائم مع الاتحاد لبحث آلية الاستعداد للمشاركة المهمة، التي تأتي ضمن خطط اللجنة الأولمبية الوطنية، وأيضاً اتحاد الإمارات للسباحة.

وأشار الوهيبي أن مشاركة السباح سالم غالب في البطولة تأتي قبيل مشاركته في بطولة العالم، رفقة السباح يوسف المطروشي، الذي يدرس في أميركا، وكلا السباحين يمثلان مستقبلاً كبيراً للسباحة الإماراتية في السنوات المقبلة.