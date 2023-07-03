السنغالي دياني يقترب من الوصل

أكدت وسائل إعلام تركية أن الوصل اقترب من التعاقد مع المهاجم السنغالي مباي دياني، خلال فترة الانتقالات الحالية.

وذكرت صحيفة «سون دقيقة» أن الوصل قدم عرضاً رسمياً للاعب البالغ من العمر 31 عاماً، بعدما قرر عدم تجديد عقده مع فريق فاتح كاراغومروك التركي، إذ في حال موافقته على عرض «الإمبراطور» سينضم إلى صفوفه في صفقة انتقال حر.

وأشارت إلى أن اللاعب السنغالي يميل للموافقة على الانتقال إلى اللعب في السعودية أو الإمارات، مؤكدة أن الوصل يُعد أبرز الأندية حالياً الراغبة في كسب خدماته.

ويمتلك اللاعب الذي شارك في 11 مباراة دولية مع منتخب السنغال سيرة ذاتية قوية، إذ لعب في صفوف العديد من الأندية أبرزها يوفنتوس الإيطالي وغلطة سراي التركي ووست بروميتش الإنجليزي، كما سبق له اللعب في صفوف الشباب السعودي. وتألق دياني بشكل لافت في الموسم الماضي مع فاتح كاراغومروك، إذ شارك في 33 مباراة مع الفريق في الدوري وأحرز 23 هدفاً ليحتل المركز الثاني في لائحة الهدافين خلف الإكوادوري إينير فالنسيا برصيد 29 هدفاً.