الإمارات يغادر إلى تركيا الإثنين المقبل

بدأ فريق الإمارات فترة الفحوص الطبية والتدريبات البدنية البسيطة قبل انطلاق فترة الإعداد الرسمية والسفر إلى تركيا يوم 10 يوليو الجاري، وذلك ضمن برنامج الصقور الإعدادي للموسم الجديد 2023 – 2024.

وأكد المنسق الإعلامي لنادي الإمارات خالد النقبي لـ«الإمارات اليوم» أن الفريق سيقيم المعسكر بمدينة إزميت التركية في الفترة من 10 يوليو المقبل وحتى 16 يوليو، ثم ينتقل إلى إسطنبول حتى الأول من أغسطس، ومن المقرر أن يجري الفريق خلالها عدداً من المواجهات التحضيرية.

من جانب آخر، لم يعلن النادي عن أي صفقات جديدة بعد الإعلان عن التعاقد مع النجم الكاميروني فرانك كوم.