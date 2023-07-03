خورفكان يجدد عقدي عامر ومحمود

أعلنت شركة خورفكان لكرة القدم تجديد عقود حارس المرمى أحمد محمود، ولاعب خط الوسط عامر مبارك، لتمثيل الفريق الأول للنسور في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين، وذلك تثميناً للجهود التي بذلها اللاعبان خلال مشاركاتهما السابقة وتقديم مستويات فنية مميزة

وقال بيان رسمي للنادي، إن شركة كرة القدم تتمنّى النجاح للاعبين والتوفيق في مشوارهما القادم مع الفريق.

وكانت شركة خورفكان قد جددت عقد المدرب المواطن عبدالعزيز العنبري، ليقود الفريق في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين، تثميناً لقيادته الفريق لتحقيق نتائج مميزة والبقاء لموسم جديد في الدوري.