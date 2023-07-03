النصر يبدأ تدريباته البدنية غداً

يبدأ فريق النصر تدريباته البدنية يوم غدٍ عقب انتهاء الفحوص الطبية التي استمرت ثلاثة أيام وشهدت انتظام اللاعبين كافة، وتستمر التدريبات اليومية لمدة 10 أيام قبل أن يغادر الفريق إلى معسكره الخارجي يوم 15 يوليو الجاري. من جانب آخر، أعلن النادي تعاقده مع الحارس محمد جمعة قادماً من نادي مصفوت الذي كان معاراً له من نادي شباب الأهلي ليواصل النصر تدعيم صفوفه عقب تعاقده مع ثلاثة لاعبين أجانب، هم الكولومبي كيفن أغوديلو، (24 عاماً) قادماً من نادي سبيزيا الإيطالي لمدة موسمين، والدولي الكونغولي سيدريك باكامبو (32 عاماً) مهاجم أولمبياكوس اليوناني، والجناح يوري ميديروس قادماً من براغا البرتغالي.