منى الشامسي رئيساً للجنة الاستئناف بدورة الألعاب العربية

اعتمد رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، تشكيل لجنة الاستئناف في دورة الألعاب العربية بالجزائر، برئاسة المستشارة منى خليفة الشامسي.

وتحتضن الجزائر النسخة الـ15 للدورة من الخامس إلى 15 يوليو الجاري.

وتضم اللجنة في عضويتها عبدالحكيم امحمد الخيتوني من ليبيا، وعودة جبريل خلف من الأردن، ونوي كريم من الجزائر مقرراً.

ونص القرار على أن تمارس لجنة الاستئناف اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة (14) من اللائحة الأساسية للدورة، من تاريخ صدور القرار وإلى ما بعد نهاية الدورة بثلاثة أشهر.

وتوجهت المستشارة منى الشامسي بالشكر والتقدير للثقة الغالية من الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل. وقالت إن هذا التكليف يمثل تشريفاً للمرأة العربية، وثقة كبيرة بقدراتها القانونية في الإشراف على لجنة مهمة بواحدة من أهم التجمعات العربية الرياضية.