نادي الحمرية يتعاقد مع المدرب محمد إسماعيل

تعاقد نادي الحمرية مع المدرب الإماراتي والمحاضر المعتمد من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، محمد إسماعيل آل علي، للإشراف على قيادة الفريق الأول بدءاً من الموسم الرياضي 2023-2024.

ووضع مجلس إدارة النادي الجديد برئاسة حميد الشامسي الثقة بمحمد إسماعيل، سعياً منه إلى منح الفرصة للكوادر الوطنية من أجل إبراز جدارتها.

وأعرب محمد إسماعيل عن شكره لمجلس إدارة نادي الحمرية الثقافي الرياضي على هذه الثقة، مشيراً إلى أنها تشريف وتكليف في الوقت نفسه.

وأكد المدرب الجديد لنادي الحمرية جاهزيته للتحدي، والعمل على الارتقاء بالمردود الفني للفريق الأول، بهدف تشريف اسم النادي في المسابقات التي يشارك فيها.

يذكر أن محمد إسماعيل سبقت له قيادة فريق الحمرية للشباب إلى التتويج بثنائية الدوري والكأس في الموسم الرياضي 2018-2019، كما عمل مدرباً مساعداً في الفريق الأول لمواسم عدة آخرها الموسم الماضي.