آل علي ضمن طاقم تحكيم نهائي كأس آسيا تحت 17 عاماً

كلفت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الحكم الدولي المساعد الإماراتي جاسم آل علي بالمشاركة ضمن طاقم تحكيم المباراة النهائية لبطولة كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً 2023، التي ستقام اليوم على استاد باثوم ثاني الدولي في العاصمة التايلاندية بانكوك، وتجمع منتخبي اليابان وكوريا الجنوبية.

ويضم الطاقم بيشسري مونغلشاي من تايلاند (حكماً للساحة)، ومواطنه كيجساهت باتربونغ (مساعداً أول)، وجاسم آل علي من الإمارات (مساعداً ثانياً)، وأحمد فيصل من الأردن (حكماً رابعاً)، ومواطنه أيمن فيصل (حكماً إضافياً).

ويأتي اختيار جاسم آل علي بعد تميزه في المباريات التي شارك في إدارتها في البطولة، وأبرزها مباراة كوريا الجنوبية وأوزبكستان ضمن الدور نصف النهائي.