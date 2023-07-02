«نايف» و«راشدان» يتقدّمان المشاركين في كأس الوثبة ستاليونز

يستضيف مضمار ضاحية بومبادور الفرنسي اليوم، سباقين لكأس الوثبة ستاليونز، بمشاركة 14 خيلاً عربياً أصيلاً تتنافس على إجمالي جوائز مالية تبلغ 24 ألف يورو، برعاية النسخة الـ15 لمهرجان «سباقات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان».

ويقام السباق الأول لمسافة 1200 متر على لقب كأس الوثبة ستاليونز (جائزة دو بورنازل) البالغة جائزته 12 ألف يورو، والمخصص للخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات فقط. وتشارك في السباق ثمانية أمهار ومهرات أبرزها «نايف» بإشراف دي جوليمين، وقيادة لوكاس ارماند، و«راشدان» بإشراف دايمين فاتريجانت، وقيادة هوجو موسين، وتعود ملكيتهما إلى ياس لإدارة سباقات الخيل. ويجتذب السباق الثاني لمسافة 1600 متر، ستة خيول عربية أصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، تتنافس على لقب كأس الوثبة ستاليونز (جائزة بيير بيشدو) البالغة جائزته 12 ألف يورو، ويتصدر ترشيحات الفوز «بلال دو مونلو» لعذبة للسباقات، بإشراف المدربة إليزابيث جان بيرنارد، وقيادة جاري سانشيز. ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وجائزة الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية. يذكر أن أول سباقات المهرجان انطلقت في الـ11 من يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة في هذا الموسم 2023، وسيشهد تنظيم أكثر من 152 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات تم ترفيعها إلى الفئات المصنفة.

وتدعم وترعى المهرجان، دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيس، ومبادلة الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، واتصالات الشريك الرسمي.

وترعاه أيضاً المسعود - نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، وشركة فيولا، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة، وقرية الإمارات العالمية للقدرة، ونادي أبوظبي للفروسية.