شباب الأهلي يحسم «الملفات الشائكة» قبل السفر إلى صربيا

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي المرحلة الأولى من فترة الإعداد للموسم الجديد بإجراء اللاعبين الفحوص الطبية خلال الأسبوع الحالي، بينما حسمت شركة الكرة في النادي نسبة كبيرة من «الملفات الشائكة» قبل خوض المرحلة الثانية من فترة الإعداد بالسفر إلى معسكر صربيا يوم السبت المقبل.

وأعلنت شركة الكرة استعداداً للموسم الجديد تجديد عقود ستة لاعبين هم: ماجد ناصر، وليد عباس، أحمد جميل، طارق أحمد، الأوزبكي عزيز غانييف، الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا، بينما تم التعاقد مع المدرب الصربي ماركو نيكوليتش، واللاعب سلطان الزعابي قادماً من اتحاد كلباء. في المقابل رحل عن الفريق كل من: المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم بعدما قاد الفريق للتتويج بلقب دوري أدنوك للمحترفين للمرة الثامنة في تاريخه، ولكن مدرب موناكو والهلال السابق انتقل لتدريب الريان القطري عقب انتهاء عقده مع «فرسان دبي»، كما رحل السوري عمر خريبين عقب انتهاء إعارته من الوحدة، ووجه النادي الشكر إلى الإيراني أحمد نورالله عقب انتهاء عقده، قبل أن يعلن الوحدة التعاقد معه بداية من الموسم المقبل.

واقترب شباب الأهلي من حسم ملف اللاعبين الأجانب في الموسم المقبل، إذ يضم الفريق فيدريكو كارتابيا وعزيز غانييف إلى جانب الصربي بوغدان بلانيتش الذي انضم إلى «فرسان دبي» في الموسم الماضي، لكنه أصيب بقطع في الرباط الصليبي قبل بداية الموسم ولم يشارك في أي مباراة رسمية مع الفريق، إذ من المقرر إعادة قيده في قائمة الموسم الجديد عقب اختبار جاهزيته خلال فترة الإعداد، أما البلجيكي جايسون دينايير فقد انتهى عقده مع الفريق ومن المقرر الاستغناء عن خدماته.

وعلى صعيد متصل انتهت إعارة الإيراني مهدي قايدي إلى فريق الاستقلال، إذ يعد الدولي الإيراني خارج حسابات الجهاز الفني في الموسم الجديد، بينما في الوقت نفسه لم تتحدد وجهته المقبلة بالبقاء مع الاستقلال أو انتقاله إلى فريق آخر.

وتدرس إدارة شباب الأهلي عدداً من السير الذاتية لللاعبين الأجانب لحسم ملف تعاقدات اللاعبين الأجانب، خصوصاً أن الجهاز الفني يسعى إلى الانتهاء من ملف التعاقدات الجديدة قبل بدء معسكر الإعداد وعودة الفريق إلى دبي لخوض منافسات دوري أبطال آسيا.

وسيبدأ حامل لقب دوري المحترفين المرحلة الأولى من الإعداد في دبي بإجراء اللاعبين الفحوص الطبية وخوض ثلاث حصص تدريبية حتى موعد المغادرة إلى معسكر صربيا في الثامن من يوليو الجاري، على أن يتخلل المعسكر خوض عدد من التجارب الودية قبل العودة إلى دبي في الثالث من أغسطس لوضع اللمسات الأخيرة قبل الدخول في أجواء لقاء الوحدات الأردني المقرر أغسطس المقبل في الدور التمهيدي من دوري أبطال آسيا.

وتراهن شركة الكرة في شباب الأهلي على فترة الإعداد لتجهيز الفريق بأفضل صورة ممكنة، خصوصاً أنها تضع البطولة القارية (دوري أبطال آسيا) ضمن أبرز أهدافها في الموسم المقبل، إذ إن التأهل إلى دور المجموعات لن يكون سهلاً، ففي حال تجاوز الفريق منافسه الوحدات سيلتقي مع النصر السعودي المدجج بالنجوم في مقدمتهم أسطورة البرتغال كريستيانو رونالدو، بينما في الوقت نفسه تعد البطولات المحلية والحفاظ على لقب دوري المحترفين ضمن أولويات «فرسان دبي» في الموسم الجديد.

نيكوليتش يطلب التعاقد مع الروسي ألكسندر كاكورين

أكدت وسائل إعلام روسية أن المدرب ماركو نيكوليتش طلب من إدارة شباب الأهلي التعاقد مع المهاجم الروسي ألكسندر كاكورين، إذ يرتبطان بعلاقة ودية عندما تولى نيكوليتش تدريب لوكوموتيف موسكو الروسي في الفترة من يونيو 2019 إلى أكتوبر 2021، بينما لعب كاكورين خلال هذه الفترة في أندية زينيت وسوشي وسبارتاك موسكو.

وذكرت صحيفة «كيركيدا» الروسية أن شباب الأهلي يعتزم شراء عقد ألكسندر كاكورين من فيورنتينا الإيطالي خلال فترة الانتقالات الحالية، مؤكدة أن «فرسان دبي» في طريقه لحسم الصفقة خلال الأيام المقبلة، إلى جانب رغبة «الفيولا» في بيع بطاقة المهاجم الروسي حتى لا يخسر خدماته مجاناً في 2024.

ويمتلك اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً سيرة ذاتية قوية، إذ لعب في العديد من الأندية الروسية أبرزها أنجي ودينامو موسكو وزينيت وسبارتاك موسكو، بينما انتقل إلى فيورنتينا في 2021، ولعب الموسم الماضي معاراً إلى أريس ليماسول القبرصي، حيث شارك مع الفريق في 30 مباراة وأحرز 13 هدفاً، ولعب ست تمريرات حاسمة قبل أن يعود إلى الفريق الإيطالي عقب انتهاء إعارته.

تعاقدات شباب الأهلي الجديدة

• الصربي ماركو نيكوليتش.

• سلطان الزعابي.

تجديد:

• ماجد ناصر.

• وليد عباس.

• أحمد جميل.

• طارق أحمد.

• عزيز غانييف.

• فيدريكو كارتابيا.

الراحلون عن شباب الأهلي

• ليوناردو جارديم.

• أحمد نورالله.

• عمر خريبين.