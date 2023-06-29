"إيغوت" المملوك لـ "غودولفين" يطلب لقب "بري دو لا بورت مايو" الفرنسي

يطلب الجواد "إيغوت" المملوك لفريق "غودولفين" العالمي، وإشراف المدرب اندريه فابر، تسجيل انتصاره الثالث في سباقات الفئة الثالثة "جروب3"، حين ينشد اليوم الخميس، لقب سباق "بري دو لا بورت مايو" لمسافة 1400 متر، ويجري على مضمار "لونغشام" الفرنسي العريق.

ويستند "إيغوت" المنحدر من نسل الفحل "تنفيسيبل سبريت" في حظوظه، على خلفية أداءه القوي، الذي قاده صيف 2021 على مضمار "شانتي" لتحقيق فوزاً سهلاً في سباق "سين أيت أويز" المخصص للفئة الثالثة "جروب3" لمسافة 1200 متر عشبي، واتبعه الموسم الماضي بتحقيقه لثاني انتصاراته في الفئة الثالثة بتغلبه على الفائز بالفئة الأولى "ماريانافوت" في سباق "بري دو بالايس رويال" الذي جرى على ذات مضمار "لونغشام" ومسافة 1400 متر عشبي.

كما سبق لـ "إيغوت" تحقيق انتصارات على مسافات متعددة، متضمنة فوزه مايو الماضي في سباق لفئة "ليستد" على مسافة 1200 متر، وسبقها ضمن الفئة ذاتها من السباقات "ليستد" تسجيل الانتصار على مسافتي 1100 و1600 متر.