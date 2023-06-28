عجمان يجدد عقد البحريني علي مدن

جدد نادي عجمان عقد لاعبه البحريني علي جعفر مدن، ليستمر اللاعب مع صفوف البرتقالي بعد موسم متميز، إذ شارك في الموسم الماضي بـ25 مباراة، وأحرز 6 أهداف، ليكون أحد العناصر المهمة والأساسية بالفريق طوال الموسم التاريخي، الذي كان ينافس فيه عجمان للوجود في المربع الذهبي.

وكتب نادي عجمان عبر حسابه الرسمي بـ«توتير»: «حان الوقت للإعلان عن تجديد إعـارته من الرفاع البحريني لموسم إضافي.. نجمنا المتألق مستمر مع العائلة البرتقالية».

ويعتبر هذا الموسم الثالث للاعب في الدوري الإماراتي، حيث بدأ بالوجود من خلال فريق العروبة قبل أن ينتقل الموسم الماضي إلى عجمان، ونجح في الوجود بالتشكيلة الأساسية في 25 مباراة، وأحرز 6 أهداف، وصنع 3، ليشكل مع اللاعب التونسي فراس بالعربي ثنائياً متميزاً.