دبا الحصن يتعاقد مع المدرب التونسي النجار

تعاقد نادي دبا الحصن مع المدرب التونسي عثمان النجار، لقيادة الفريق في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى، قادماً من نادي الخمس الليبي، بعد تجربة مميزة سابقة في الترجي التونسي.

وسبق للنجار قيادة دبا الحصن في عام 2021، لكنه لم يستكمل مهمته التدريبية آنذاك، ليعود مجدداً لتدريب الفريق الذي يحمل طموحاً كبيراً بالمنافسة على إحدى بطاقتي الصعود واللعب في دوري أدنوك للمحترفين.

وأكد المدرب أن إدارة النادي رحبت به، وأكدت أنها ستقدم له كل أشكال الدعم لتحقيق النجاح.

وقال لـ«الإمارات اليوم» إن الطموح هو نيل إحدى بطاقتي الصعود لدوري المحترفين، مبيناً أن إدارة النادي تعمل بقوة لاستكمال التعاقدات للظهور بشكل مشرّف في الموسم المقبل.