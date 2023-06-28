سهيل المنصوري مستمر مع الوحدة

أنهى نادي الوحدة تجديد عقد لاعبه سهيل المنصوري (30 عاماً)، لموسم آخر، ليستمر مع الفريق في الموسم المقبل، وشارك اللاعب الموسم الماضي في 7 مباريات ببطولة الدوري، ولم ينجح في إحراز أي هدف، حيث شارك في مباراتين فقط أساسياً، وفي خمس مباريات لاعباً بديلاً.

ونشر حساب النادي الرسمي للنادي خبر تجديد عقد اللاعب دون أن يشير إلى مدة العقد وكتب النادي: «تم التجديد.. سهيل المنصوري وحداوي».

وبدأ المنصوري مشواره مع الدوري الإماراتي موسم 2013-2014 حتى نهاية الموسم الماضي، وشارك في 112 مباراة أحرز خلالها 14 هدفاً، ويعتبر موسم 2018-2019 هو الموسم الأبرز للاعب، وشارك خلاله في 24 مباراة، أحرز فيها 7 أهداف، أي نصف عدد الأهداف الذي أحرزها في 10 مواسم.