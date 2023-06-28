مغادرة

علمت «الإمارات اليوم» أن لاعب اتحاد كلباء أحمد جشك، قريب من مغادرة النادي، وتوقيع عقد احترافي جديد مع أحد فرق دوري المحترفين، وكان اللاعب قريباً من مغادرة الفريق فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لكن فشلت المفاوضات في اللحظات الأخيرة.

الأولمبي

عبّر رياضيون عن عدم رضاهم للمردود الفني الذي ظهر به المنتخب الأولمبي في بطولة غرب آسيا الماضية، على الرغم من وجود لاعبين مميزين في صفوفه، وقالوا لو أن المنتخب كان تحت قيادة مدرب مواطن، خاصة عبدالله مسفر، أو بدر طبيب، أو سليمان البلوشي، لتمكن من الظهور بشكل أفضل.

إحباط

قال مقربون من لاعب مواطن بأحد أندية دوري المحترفين، إن اللاعب يشعر بحالة إحباط شديد، بعد قرار النادي بالاستغناء عن خدماته، وإنه فوجئ بهذا القرار، إذ كانت لديه طموحات كبيرة مع النادي.