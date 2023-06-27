«فريدي» يخطف لقب كأس الوثبة في وارجيم

توج الجواد «لاجارديه»، و«فريدي» بطلين لسباقي كأس الوثبة ستاليونز اللذين أقيما مساء أول من أمس، بمضماري بيليوستي في العاصمة الرومانية بوخارست، ووارجيم بالعاصمة البلجيكية بروكسل، برعاية النسخة الـ15 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتأتي إقامة المهرجان تشجيعاً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربية الأصيلة تماشياً مع استراتيجية المهرجان.

واجتذب مضمار بيليوستي العشبي بالعاصمة الرومانية بوخارست النسخة الأولى من سباق كأس الوثبة ستاليونز، البالغ جائزته 5000 يورو، بمشاركة 8 خيول عربية في سن أربع سنوات فما فوق لمسافة 1700 متر.

وتميز السباق بالقوة والتحدي، حيث فرض الجواد «جوت دو لاجارديه» للمالك البلغاري خريستو ستويانوف هيستوف، بإشراف إيفان جورجيف إيفانوف، وقيادة أتانسوف فالنتين، نفسه في السباق البالغ طوله 1700 متر، ليتفوق بفارق مريح عن وصيفه «هيرمس دوايواليه» لايفان ديمتروف، بإشراف إمين محمد، وقيادة عارف أسينوف. وفي السياق نفسه، تنافست 9 خيول عربية أصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، في مضمار وارجيم البلجيكي، على لقب سباق كأس الوثبة ستاليونز الصيفي للتحمل لمسافة 2300 متر، البالغ جائزته 5000 يورو. وخطف الجواد «فريدي باي» للمالك والمدرب جي تي زوتليف، وقيادة ستيفان هيلين، اللقب بفارق 1.5 طول عن «الزاركا» للمالك والمدرب الهولندي يوهان فرستربين، بقيادة كوين كليمانز، مسجلاً زمناً وقدره 2:32:24 دقيقة.