سباحو مليحة يحصدون 29 ميدالية في بطولة الإمارات المفتوحة

فاز سباحو نادي مليحة بـ29 ميدالية (16 ذهبية و9 فضية و4 برونزية) في بطولة الإمارات المفتوحة للسباحة 2023، التي أقيمت بمجمع حمدان الرياضي.

من جانبه، أبدى نائب رئيس مجلس إدارة النادي عبدالله الخاصوني، سعادته بهذا الإنجاز «الذي عكس مدى الجهد والإمكانات الكبيرة التي يوليها النادي لرياضة السباحة والجهد المبذول من قبل الإدارة الفنية والإدارية لفريق السباحة».

وأشاد في تصريحات صحافية بنتائج السباحين الناشئين في البطولة، مؤكداً أن النادي يدعم كل المواهب المتميزة ويؤهلها للمنصات والتكريم المتواصل، كون هذا النجاح يشكل إحدى استراتيجيات نادي مليحة، وضمن أهدافه لتأهيل لاعبيه.