96 مباراة في موسم رجال كرة اليد 2023-2024

كشفت لجنة المسابقات في اتحاد كرة اليد، عن الرزنامة الرسمية، لمسابقات الموسم الجديد 2023-2024، وتتضمن إقامة 96 مباراة لفرق مرحلة الرجال، تستهل في الخامس من سبتمبر، وتمتد على مدار ستة مسابقات، ممثلة بالدوري العام (65 مباراة)، وكأس الاتحاد (13 مباراة)، و كأس الإمارات (15 مباراة)، وكأس السوبر الإماراتي (مباراة واحدة)، وكأس السوبر الإماراتي البحريني (مباراة واحدة)، والنسخة الأولى من كأس السوبر الإماراتي السعودي (مباراة واحدة).

وتستهل ضربة بداية موسم الرجال، في الخامس من سبتمبر المقبل، مع انطلاقة كأس الاتحاد المتضمنة 13 مباراة، والمقامة بدورها التمهيدي بنظام دوري المجموعات من مجموعتين، بعد أن وزعت القرعة الفرق الثمانية المتنافسة إلى مجموعتين، ضمت الأولى الشارقة وشباب الأهلي والوصل ودبا الحصن، فيما جاءت أندية النصر والجزيرة والعين ومليحة في المجموعة الثانية، ليشمل الدور التمهيدي 12 مباراة تفرز نتائجه عن تحديد هوية متصدري المجموعتين المتأهلين للمباراة النهائية التي تقام في 16 من الشهر ذاته.

وتنتقل المسابقات، لإقامة النسخة السادسة من كأس «السوبر الإماراتية» التي تقتصر على مباراة واحدة تقام في 22 سبتمبر 2023، وتجمع بين بطلي الدوري والكأس للموسم الماضي، ممثلين بالشارقة صاحب إنجاز خماسية موسم 2022-2023، وشباب الأهلي الذي حل وصيفاً في مسابقة الكأس.

وتواصل مسابقات الرجال، بانطلاق كأس الإمارات في السادس من أكتوبر هذا العام، في بطولة تضم 15 مباراة، تستهل بدورها التمهيدي المقام بنظام المجموعات (12 مباراة)، بعد أو وضعت القرعة فريق شباب الأهلي في المجموعة الأولى بجوار أندية الجزيرة والوصل والنصر، فيما جاء حامل اللقب الشارقة على رأس المجموعة الثانية بجوار العين ومليحة ودبا الحصن، لتفرز نتائج التمهيدي تحديد هوية بطلي ووصيفي المجموعتين الذين سيخوضان مواجهات الدور نصف النهائي 21 من الشهر ذاته، ويتحدد من خلاله هوية طرفي المباراة النهائية في 28 أكتوبر 2023.

واعتمدت لجنة المسابقات نظاماً جديداً لبطولة الدوري العام في موسم 2023-2024 الذي بات يشمل 65 مباراة، ومكوناً من دورٍ تمهيدي يتضمن 55 مباراة ويقام بنظام الدوري من مرحلتي ذهاب وإياب، تسفر نتائجه عن تحديد الفرق الأربعة الأولى التي ستخوض منافسات الدور نصف النهائي المقام بدوره من مواجهتي ذهاب وإياب تقامان في 29 مارس و20 أبريل من العام المقبل، وتحددان هوية طرفي المباراة النهائية في 28 أبريل 2024، بجانب طرفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع التي تقام باليوم ذاته. ويتزامن نصف نهائي الدوري، مع إقامة دورٍ تكميلي للفرق التي حلت بختام التمهيدي في المراكز الأربعة الأخيرة، تستهل بدورها في 30 مارس المقبل مواجهات من دور واحد تجمع خامس التمهيدي مع ثامن الترتيب وصاحب المركز السادس مع السابع، في مباراتين تحددان على أثرهما ملامح الترتيب النهائي للدوري، حيث يلتقي الفائزان من هذا الدور في 20 أبريل من العام المقبل لتحديد صاحبي المركزين الخامس والسادس، على أن يقام في اليوم لقاء الخاسرين لتحديد هوية المركزين الأخيرين بالدوري.

وتدشن «كأس السوبر الإماراتي-السعودي» نسختها الأولى في موعدٍ يحدده لاحقاً اتحاد اللعبة بالتنسيق مع نظيره السعودي، وهو الأمر ذاته الذي ينطبق على النسخة السادسة من «كأس السوبر الإماراتي-البحريني» التي تستضيفها الإمارات ويحدد موعدها لاحقاً.

توزيع مباريات موسم اليد لمرحلة الرجال

اسم البطولة

كأس الاتحاد

كأس السوبر الإماراتي

كأس الإمارات

الدوري العام

كأس السوبر الإماراتي-البحريني

كأس السوبر الإماراتي-السعودي

المجموع

عدد الأدوار

دورين (تمهيدي+ نهائي)

دور واحد

3 أدوار (تمهيدي + نصف نهائي + نهائي)

3 أدوار (تمهيدي + نصف نهائي + نهائي)

دور واحد

دور واحد

6 بطولات

ضربة البداية

05-09-2023

22-09-2023

06-10-2023

07-11-2023

يحدد لاحقاً

يحدد لاحقاً

05-09-2023

الختام

16-09-2023

22-09-2023

28-10-2023

27-04-2024

يحدد لاحقاً

يحدد لاحقاً

27-04-2024

إجمالي المباريات

13 مباراة

مباراة واحدة

15 مباراة

65 مباراة

مباراة واحدة

مباراة واحدة

96 مباراة