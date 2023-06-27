اتحاد كلباء يتعاقد مع الدولي السلوفيني فومبيرغر

أعلن نادي اتحاد كلباء تعاقده مع اللاعب الأرجنتيني الأصل، السلوفيني الجنسية، أندريس فومبيرغر لتمثيل الفريق الأول في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين، قادماً من فريق سان لورينزو الأرجنتيني، بعقد لاعب حر لموسم واحد.

وانضم فومبير غر (28 سنة) لمنتخب سلوفينا، ويجيد اللعب في أكثر من مركز، خاصة المهاجم الصريح وخلف المهاجمين.

وخاض اللاعب 19 مباراة في الموسم الماضي، مسجلاً خلالها 5 أهداف وتمريرتين حاسمتين، وخاض 5 مباريات ضمن بطولة كوبا أميركا.