مصفوت يتعاقد مع 8 لاعبين استعداداً لدوري «الأولى»

أعلن نادي مصفوت عبر حسابه في «إنستغرام» تعاقده مع حارس المرمى علي الجلاف، قادماً إليه من نادي النصر بعقد لموسم واحد، لتمثيله في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى، ضمن ثماني صفقات تم الانتهاء منها استعداداً للموسم المقبل.

كما تم التعاقد مع كل من الغامبي الفوسيني غوساما والصربي أندريه بوغيسيفيغ وخمسة لاعبين مواطنين بين تجديد وتعاقد جديد، وهم كل من عدنان الجسمي وعبدالله صالح وحمد علي البلوشي وراشد علـي وحارس المرمى عبدالله طارق.

وفي وقت سابق جددت إدارة النادي التعاقد مع المدرب الجزائري فؤاد بومضيل لقيادة دفة الفريق.